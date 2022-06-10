Милость Прабхупады

Аудиолекции и книги

Home
Трансцендентное
знание,
изменившее мир
Лекция дняНеслучайная лекция

Утренние прогулки — Примите Имя Бога

21.06.1974
Утренние Прогулки |
Шлока дняНеслучайная шлока
Санскрит

Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего.

БГ 18.66

сарва-дхарман паритйаджйа
мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-папебхйо
мокшайишйами ма шучах

- БГ 18.66
Новости
20.08.2022

Добавлены новые лекции

27.06.2022

Добавлена ночная тема оформления сайта (иконка в правом нижнем углу)
Добавлены Воспоминания о Прабхупаде:
Фильм 58 — Смотреть Слушать Читать
Фильм 59 — Смотреть Слушать Читать

10.06.2022

Добавлены Воспоминания о Прабхупаде:
Фильм 57 — Смотреть Слушать Читать

Книги
img-link
Бхагавад-Гита
img-link
Шримад-Бхагаватам
img-link
Воспоминания о Прабхупаде
img-link
Киртаны и бхаджаны
img-link
Джапа
img-link
Фильм
img-link
Читать шлоки
img-link
Аудиокниги
img-link

Удивительные достижения Шрилы Прабхупады

1896г. — Шрила Прабхупада пришёл в этот мир.

1922г. — встретил своего Духовного Учителя.

1932г. — получил посвящение.

1944г. — начал издавать журнал Back to Godhead (Обратно к Богу).

1947г. — присвоено звание «Бхактиведанта».

1953г. — основал «Лигу преданных» в Джханси.

1956г. — переехал во Вриндаван.

1959г. — получил посвящение в саньясу.

1960г. — издана первая книга «Лёгкое путешествие на другие планеты».

1965г. — совершил путешествие в Америку на торговом судне «Джаладута».

1966г. — основал ИСККОН.

1967г. — совершил свой первый рейс в Сан-Франциско.

1967г. — организовал первую Ратха-ятру за пределами Индии в Сан-Франциско.

1968г. — в издательстве «Макмиллан» опубликовал Бхагавад-Гиту как она есть.

1969г. — основал первый Храм Радхи Кришны в Лос-Анджелесе.

1969г. — основал храм Радха Лондонишвара в Лондоне.

1970г. — основал издательство по выпуску литературы «Бхактиведанта Бук Траст».

1971г. — основан первый храм ИСККОН в Индии в Калькутте.

1972г. — проведена церемония закладки первого камня великолепного храма в Маяпуре.

1974г. — опубликована Чайтанья-Чаритамрита в 17 томах.

1975г. — провёл торжественное открытие храма во Вриндаване.

1977г. — ушёл из этого мира…

  • Между 1968 и 1977 гг. продиктовал в общей сложности 22 000 страниц текста.
  • Перевёл и написал комментарии к 18 000 стихам «Шримад-Бхагаватам» (только чтение одного стиха с комментариями в день займёт 49,3 года).
  • Перевёл и написал комментарии к 700 стихам «Бхагавад-Гиты» (чтение одного стиха с комментариями в день займёт два года).
  • Перевёл и написал комментарии к 17 томам Чайтанья-Чаритамриты — всего 2170 страниц или 11555 стихов (чтение одного стиха с комментариями в день займёт у читателя 31,6 года. Чтение одной страницы в день заняло бы 5,9 лет)!
  • Написал Учение Господа Чайтаньи, Нектар преданности, Учение Господа Капиладева, Шри Ишопанишад…
  • Создал журнал Back to Godhead, который ежемесячно распространялся в количестве 1 миллиона копий.
  • Написал 7000 писем своим ученикам, которые были опубликованы в 5 томах книг.
  • Лекции по Шримад-Бхагаватам, которые Он дал, собраны в 11 томах книг.
  • Из лекций по Бхагавад-Гите составлены 7 томов книг.
  • Его беседы собраны в 42 томах книг.
  • Он сделал множество аудиозаписей.
  • Основал 108 храмов.
  • Опубликовал 147 книг. Чтение одной книги в месяц заняло бы 13 лет.
  • Он путешествовал по миру 14 раз.
  • Помимо этого, Он изменил жизнь как минимум 10000 человек, которые стали Его инициирующими учениками.
  • И всё это Шрила Прабхупада сделал всего за 11 лет, в возрасте от 70 до 80 лет!
5 725
2022 Всего лекций - 1503
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе