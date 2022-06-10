Милость Прабхупады

Удивительные достижения Шрилы Прабхупады
1896г. — Шрила Прабхупада пришёл в этот мир.
1922г. — встретил своего Духовного Учителя.
1932г. — получил посвящение.
1944г. — начал издавать журнал Back to Godhead (Обратно к Богу).
1947г. — присвоено звание «Бхактиведанта».
1953г. — основал «Лигу преданных» в Джханси.
1956г. — переехал во Вриндаван.
1959г. — получил посвящение в саньясу.
1960г. — издана первая книга «Лёгкое путешествие на другие планеты».
1965г. — совершил путешествие в Америку на торговом судне «Джаладута».
1966г. — основал ИСККОН.
1967г. — совершил свой первый рейс в Сан-Франциско.
1967г. — организовал первую Ратха-ятру за пределами Индии в Сан-Франциско.
1968г. — в издательстве «Макмиллан» опубликовал Бхагавад-Гиту как она есть.
1969г. — основал первый Храм Радхи Кришны в Лос-Анджелесе.
1969г. — основал храм Радха Лондонишвара в Лондоне.
1970г. — основал издательство по выпуску литературы «Бхактиведанта Бук Траст».
1971г. — основан первый храм ИСККОН в Индии в Калькутте.
1972г. — проведена церемония закладки первого камня великолепного храма в Маяпуре.
1974г. — опубликована Чайтанья-Чаритамрита в 17 томах.
1975г. — провёл торжественное открытие храма во Вриндаване.
1977г. — ушёл из этого мира…
- Между 1968 и 1977 гг. продиктовал в общей сложности 22 000 страниц текста.
- Перевёл и написал комментарии к 18 000 стихам «Шримад-Бхагаватам» (только чтение одного стиха с комментариями в день займёт 49,3 года).
- Перевёл и написал комментарии к 700 стихам «Бхагавад-Гиты» (чтение одного стиха с комментариями в день займёт два года).
- Перевёл и написал комментарии к 17 томам Чайтанья-Чаритамриты — всего 2170 страниц или 11555 стихов (чтение одного стиха с комментариями в день займёт у читателя 31,6 года. Чтение одной страницы в день заняло бы 5,9 лет)!
- Написал Учение Господа Чайтаньи, Нектар преданности, Учение Господа Капиладева, Шри Ишопанишад…
- Создал журнал Back to Godhead, который ежемесячно распространялся в количестве 1 миллиона копий.
- Написал 7000 писем своим ученикам, которые были опубликованы в 5 томах книг.
- Лекции по Шримад-Бхагаватам, которые Он дал, собраны в 11 томах книг.
- Из лекций по Бхагавад-Гите составлены 7 томов книг.
- Его беседы собраны в 42 томах книг.
- Он сделал множество аудиозаписей.
- Основал 108 храмов.
- Опубликовал 147 книг. Чтение одной книги в месяц заняло бы 13 лет.
- Он путешествовал по миру 14 раз.
- Помимо этого, Он изменил жизнь как минимум 10000 человек, которые стали Его инициирующими учениками.
- И всё это Шрила Прабхупада сделал всего за 11 лет, в возрасте от 70 до 80 лет!